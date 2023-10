La Fiorentina condanna un Napoli senza idee

Un Napoli stanco e senza idee di gioco si lascia dominare in casa da una Fiorentina che si diverte e dà una lezione alla squadra campione d’Italia. Fiorentina che passa in vantaggio costruendo una bella azione dalla destra, conclusa poi da Brekalo che buca Meret.

Napoli che riesce a trovare la rete del momentaneo pareggio su calcio di rigore per fallo su Osimhen, dagli 11 metri si presenta proprio il nigeriano che non sbaglia e batte Terracciano. Nel secondo tempo Garcia inserisce Cajuste al posto di Politano, per riacquisire fisicità a causa dell’uscita per infortunio di Anguissa.

La squadra di Italiano ritrova il vantaggio dopo pochi minuti dall’inizio della seconda frazione con Bonaventura, complice un rimpallo causato da Olivera. La squadra azzurra si spegne ancor di più dopo il triplo cambio effettuato, che vede uscire Victor Osimhen (uno dei pochi insieme a Politano a creare occasioni davanti), Stanislav Lobotka e Piotr Zielinski per far spazio a Lindstrom, Gaetano e Simeone.

Bisogna dire che è arrivato il momento di assumersi le proprie responsabilità.

Perchè Napoli da Campione d’Italia, merita di più.

Molto di più.