Di Lorenzo a Sky: “Gesto di Politano? Certi atteggiamenti vanno evitati. Dobbiamo rimanere uniti e uscire da questa situazione”

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky al termine di Napoli-Fiorentina.

“Non riusciamo a dare continuità di risultati e di prestazione, venivamo da due vittorie e con la terza avremmo recuperato terreno in classifica. Dispiace che arrivi la sosta, arrivarci perdendo non è bello ma lavoreremo per migliorare gli errori commessi. Poco furbi e aggressivi? Serve più pressione sull’avversario e limitarlo, davanti c’era una squadra forte e non siamo riusciti a fare il nostro gioco. Politano? Dobbiamo evitare certi atteggiamenti, poi in questo momento sicuramente fanno più clamore perché ci mancano i risultati. Bisogna avere rispetto per l’allenatore e per chi entra, ma sono cose che sistemeremo tra di noi. Sul momento una reazione ci può stare, in questo momento ne avvengono troppe e non va bene. Consiglio dei saggi? Sì, abbiamo questo gruppo. Se da fuori diamo la sensazione di non essere uniti e che ci siano frizioni non è vero. È un momento delicato perché non stiamo andando bene, siamo sotto il nostro livello per i giocatori che abbiamo in squadra. Dobbiamo cercare di stare uniti e venire fuori da questa situazione. Adesso c’è la sosta, sarebbe stato meglio arrivarci con una vittoria, ma il campionato è lungo e dobbiamo ripartire subito”.