Non solo Halloween: per il Napoli le maglie speciali sono tradizione

In linea con la consolidata tradizione, anche quest’anno il Napoli ci sorprende con la sua originale ed affascinante versione Halloween della divisa da gioco. Per il 2023, il prestigioso club azzurro ha tratto ispirazione dal suggestivo Cimitero delle Fontanelle, l’antico luogo di sepoltura che da tempo incarna uno dei simboli più conosciuti e caratteristici della città di Napoli.

Sulla maglia nera, adornata con degli inserti azzurri, si alternano in modo sinistro e intrigante dei teschi, raffigurando le celebri “capuzzelle”; i teschi “adottati” e pregati dai napoletani. Un vero e proprio capolavoro che verrà indossato nelle prossime partite casalinghe della squadra allenata da Garcia. Per i tifosi più appassionati, però, è già disponibile sul web store ufficiale del Napoli al prezzo di 150 euro.

Una divisa che trasmette una misteriosa ed oscura eleganza, perfetta per celebrare l’atmosfera magica di Halloween. Una divisa dai toni decisi e diretti, uno stile che quasi incute timore; tutto quello che i tifosi e la squadra stessa si aspettano dalle prossime partite e dai futuri risultati partite Serie A.

Le precedenti maglie Halloween

Già nel 2021 e nel 2022, il Napoli decise di sorprenderci con delle maglie dedicate ad Halloween. Una scelta, quella della SSC che ha lasciato interdette non poche persone. L’Italia, di conseguenza anche Napoli, è un paese dalle profonde radici cristiane; mostrare tanto entusiasmo per una festività che non ci appartiene rischia proprio di diventare oggetto di discussione.

Eppure, se si accantona per un attimo l’idea di Halloween, anche quelle furono delle belle maglie. La tenuta speciale del 2022 fu una maglia elegante e raffinata, dove una nube di pipistrelli neri partiva dal basso verso l’alto per ricoprire lo sfondo azzurro della divisa. Nel 2021, invece, fu la volta delle ragnatele. Una maglia nera con delle ragnatele in argento che metteva bene in risalto i fisici forgiati dei giocatori.

Le maglie più iconiche

Non solo Halloween però, il Napoli si è ispirato a tantissimi eventi, personaggi e festività per le sue maglie speciali. Infatti, tutto si può dire alla squadra di De Laurentiis, tranne che chi di competenza non si impegni nell’ideare delle uniformi uniche ed originali. Maglie che puntano ad essere vendute ai tifosi più appassionati e ai collezionisti affezionati della squadra.

Iconiche per la loro bizzarria o per lo stile scelto, sono la maglia Natale 2022 e la maglia San Valentino 2023. La prima è forse la maglia meno costosa del Napoli, infatti, è possibile trovarla negli store a circa 85 euro. Se in altri casi il design è stato più sottile, o quanto meno più ricercato, lavorando su trame di sfondo, colori e motivi geometrici, per questa maglia il protagonista è chiaro: la renna Rudolph e il suo naso rosso.

Per la maglia speciale di San Valentino non sono state poche le recensioni e i commenti, tra chi l’ha adorata e chi l’ha ritenuta “trash”. Con un’estetica da anni ’80, il rimando è quello ai tatuaggi del bacio; un tipo di tatuaggio non raro da trovare anche su diversi calciatori.

Le divise best seller

La maglia mimetica del 2013 è stata per molti la maglia “apripista”. Erano anni in cui le divise calcistiche mantenevano una stretta relazione con i colori distintivi di ciascun club, seguendo una grammatica estetica che rispettava in gran parte le tradizioni delle maglie da calcio. Dunque, questa maglia fu una vera rivolta, tanto che De Laurentiis affermò “Sarà la nostra maglia da guerra”, mettendo in luce la determinazione e la passione con cui i giocatori del Napoli avrebbero affrontato ogni partita.

Tuttavia, a un anno e mezzo di distanza dall’uscita della tenuta, una circolare emanata dall’esercito vietò l’uso di indumenti che potessero richiamare l’uniforme militare. Questa decisione pose la maglia del Napoli in una posizione illegale dal punto di vista normativo, ma al contempo conferì un motivo in più ai tifosi per indossarla con orgoglio. Infine, la maglia del 2021 in collaborazione con Marcelo Burlon è una delle più riuscite dopo la mimetica. Lo stilista si inspirò ai colori della squadra pur mantenendo il suo stile, dando vita così, ad una maglia semplice ma elegante e mai vista prima. Questa è una delle maglie più vendute e anche il suo prezzo è quello più alto.