Napoli, ora è il momento di diventare grandi

Le strade di Napoli e di Antonio Conte stanno finalmente per incrociarsi. La vittoria dello scudetto nella passata stagione, aveva fatto credere a tutti i tifosi azzurri, di poter aprire finalmente un ciclo vincente. Così però, non è stato. Dall’addio di Spalletti e quello di Giuntoli, all’arrivo di Rudi Garcia e Meluso, dalla partenza di Kim all’arrivo di un giovane Natan. Scommesse in un anno, che non hanno portato risultati.

Dopo 14 anni, la prossima stagione il Napoli non giocherà le competizioni europee. L’unico rimedio per curare le ferite di quest’annata e far riaccendere il fuoco nella tifoseria partenopea è solamente uno: Antonio Conte.

Conte che è un vincente, che ha mentalità e voglia di arrivare all’obiettivo a qualsiasi costo. Colui che è l’unico in grado di far riaccendere quel fuoco, quella passione in tutti noi e soprattutto nei calciatori. Adesso, che sembra andare tutto nel verso giusto, come tutti noi ci auguriamo.. E’ arrivato davvero il momento di diventare grandi. E’ davvero il momento di aprire un ciclo. E’ il momento di vincere ed esultare insieme. E’ il momento di Antonio Conte e di Napoli.