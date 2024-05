La Roma di Daniele De Rossi batte il Genoa di Gilardino per 1-0, grazie alla rete di Romelu Lukaku con un colpo di testa al minuto settantanove del secondo tempo. I giallorossi si prendono così il sesto posto in classifica a quota 63 punti, a +3 dalla Lazio di Tudor. Adesso la Roma per giocare in Champions la prossima stagione, deve sperare nella vittoria dell’Atalanta contro il Leverkusen in finale di Europa League, in più la squadra di Gasperini dovrà chiudere la stagione al quinto posto.