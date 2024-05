Khvicha Kvaratskhelia ed altri 10, l’imperativo per la prossima stagione

Fiorentina-Napoli è stata una partita piuttosto divertente. Non certamente la migliore che si possa immaginare, ma una sfida in grado di intrattenere. Tra tutte le giocate però, ce n’è stata una più luminosa di altre. Khvicha Kvaratskhelia, in una fase particolarmente positiva della sua partita, conquista una punizione dalla trequarti: la perfetta zolla per un destro. Da lì, il georgiano decide di tirare, e ne viene fuori un gol da fuoriclasse vero: una traiettoria imparabile che scavalca la barriera, per poi abbassarsi dolcemente e infilarsi lì dove Terracciano non può proprio arrivare. A questa, ha aggiunto una prestazione frizzante, nella quale spesso gli avversari sono stati obbligati al fallo pur di fermarlo. Ancora una volta nel calcio, la classe e il talento hanno fatto la voce grossa. E quella a disposizione di Kvara sono enormi, roba che in pochissimi possono permettersi.

Nonostante la difficile stagione degli azzurri, il 77 è a quota 11 gol e 9 assist in tutte le competizioni (l’anno scorso furono rispettivamente 14 e 17). In una squadra disastrata e all’apparenza senza né capo né coda, sono numeri incredibili. Specie se si pensa che è stato sempre l’attenzionato numero 1 delle difese avversarie, oltre al dover giocare in una posizione più bassa rispetto a quella dell’annata precedente. Il mercato azzurro, ancora da decifrare, non esclude una sua partenza. Questo, visto il quasi certo addio di Victor Osimhen, sarebbe un durissimo colpo. Tra le varie decisioni che la società deve prendere, c’è quella su Kvara. È ora di rinnovarlo, responsabilizzarlo e di trasformarlo nel leader della squadra. Perché quelli come lui fanno la differenza. La prossima annata, al di là di chi sarà l’allenatore, dovrà vedere in campo Khvicha Kvaratskhelia ed altri 10 giocatori, per far sì che il Napoli possa riprendersi immediatamente da questa terribile stagione.