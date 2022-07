In questo articolo analizzeremo i costi della nuova campagna abbonamenti per la stagione 2022/2023 lanciata dalla SSC Napoli. Per tutti i dettagli, clicca qui. De Laurentiis nella sua lunga intervista a Radio Kiss Kiss ha parlato di sconti per riavvicinare i tifosi allo stadio. Ma è davvero così? La nostra analisi verte su un doppio confronto: il costo rispetto alle stagioni precedenti e il confronto con le altre società nello stesso anno. Come settore di riferimento a titolo esemplificativo verranno prese le curve.

La curva ”in aumento”

Dall’analisi si evidenzia un aumento del 13% del costo degli abbonamenti rispetto alla stagione 2019/2020, ultima stagione in cui sono stati lanciati dalla SSC Napoli. Infatti, nelle due precedenti stagioni non è stata mai lanciata causa covid. Rispetto al prezzo delle stagioni precedenti alla 2019/2020 invece abbiamo una diminuzione del 12 percento.

Occhio al prezzo, dopo la Juve.. il Napoli!

Per quanto riguarda il confronto del prezzo degli abbonamenti con le altre società il Napoli è in seconda posizione. Dopo i 650 euro in curva della Juventus, ecco i 305 euro del Napoli. Prezzi simili per Roma, Inter e Lazio. Meglio Milan e Fiorentina che si dimostrano le più attente ai bisogni dei tifosi.