Un nuovo club di Serie A starebbe pensando a Mertens come possibile scelta d’attacco. A riferirlo è SportMediaset. Il club in questione sarebbe l’Inter. Sfumato Dybala, i nerazzurri sono alla ricerca di una seconda punta. Il belga parrebbe essere più di una semplice suggestione, tanto che l’Inter si starebbe preparando a verificare la disponibilità del giocatore. Mertens sarebbe il profilo giusto perchè si accontenterebbe di un ingaggio alla portata delle casse di Suning e piacerebbe molto ad Inzaghi. Tutto possibile, a patto che si risolva la situazione con il cileno Alexis Sanchez.

Oggi il saluto del club al calciatore

Oggi sui profili social del club azzurro sono spuntate diverse foto con il saluto a ”Dries”. Moltissime le proteste dei tifosi per manifestare la propria amarezza sulle scelte societarie. Il presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, ha salutato l’attaccante belga escludendo qualsiasi colpo di scena in merito a una possibile permanenza del giocatore in maglia azzurra.

Le parole di ieri del presidente a Radio Kiss Kiss

“Il Napoli ha tutto il diritto di scegliere di rinunciare a un attaccante di 35 anni per abbracciare un nuovo progetto. Ma allora perché in aprile “pubblicizzare” una visita a casa Mertens, facendo intendere che il rinnovo era vicino? Perché non salutare prima Dries, come meritava (così come è capitato con Insigne) e voltare pagina in maniera più piacevole per tutti?“.