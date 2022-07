Manuel Gerolin ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal.

“Koulibaly è tra i più forti difensori al mondo, è normale che il Napoli perda molto cedendolo. Ma questo non vuol dire che la squadra non possa fare altrettanto bene. Non ci sono dubbi sulla qualità di scelta dei giocatori da parte del club azzurro, che negli ultimi anni ha azzeccato quasi tutte le scelte. Bisognerà trovare l’equilibrio giusto“.