Alvino: “Il presidente ha parlato di abbonamenti mercato, ma c’è anche l’annuncio ufficiale su Mertens!”

Il giornalista Carlo Alvino, sempre vicino alle vicende di casa Napoli, ha rivelato in anteprima alcune delle dichiarazioni che il patron azzurro Aurelio De Laurentiis ha rilasciato a Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club:

“Il presidente ha cominciato a parlare della campagna abbonamenti, che avrà prezzi popolari e convenzioni per le famiglie e le donne. Si è parlato anche di mercato, con Kim che dovrebbe arrivare in queste ore. Simeone? Il presidente ha espresso il suo gradimento. Poi vi posso dire che la nuova maglia verrà presentata in ritiro a Castel di Sangro alla prima uscita in amichevole e sarà la seconda pelle dei tifosi. Obiettivi del prossimo anno? Sarà quello di far divertire i tifosi… Infine c’è un passaggio su Mertens che non vorrei anticiparvelo ma vi posso già dire che non rinnoverà, ci sarà il suo addio ufficiale...“.

