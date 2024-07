Napoli, ora sì che è una New Era

Oggi è cominciata a Castel Volturno l’era di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli. Primi approcci con i calciatori presenti, tra cui il neo acquisto Leonardo Spinazzola.

Dopo la vittoria dello scudetto, per il club azzurro la stagione passata, doveva essere l’inizio di un’era vincente. Così non è stato, togliendo il problema allenatori, c’è stata molta disorganizzazione nelle scelte dei calciatori e non. Quest’anno la società azzurra, prima del ritiro di Dimaro, ha già chiuso i primi colpi di mercato. Questo è un segno che fa capire la voglia di rivalsa del presidente De Laurentiis, e fa anche capire che non si vuole e non si può più sbagliare.

Con un anno di ritardo, possiamo dire che la New Era sembra essere finalmente iniziata. Non sappiamo dove ci porterà questo nuovo inizio, ma c’è un detto che dice: “Chi ben comincia è a metà dell’opera“.