Alle ore 21 allo Stadio San Paolo di Napoli nell’atmosfera più surreale possibile andrà in scena Napoli-Rijeka. Nella giornata di ieri è venuto a mancare un pezzo fondamentale della storia del Napoli, il più importante, il quale ha un nome e un cognome – Diego Armando Maradona – ma che tutti ricordiamo come il riscatto di un intero popolo in un periodo non semplice. Oltre al minuto di silenzio sul maxi schermo del San Paolo sarà trasmessa anche un immagine del ‘Pibe de oro’ per tutta la durata della partita. Gattuso dovrà riscattare la sconfitta contro il Milan di domenica sera, e spazzare via le polemiche susseguitesi in questi giorni.

Nelle ultime 5 partite, fra campionato ed Europa League, il Napoli ha guadagnato 3 vittorei e due sconfitte. Le sconfitte sono arrivate al San Paolo, con Sassuolo e Milan. Le vittorie invece, lontane dalle mura amiche, per gli azzurri sono arrivate con Real Sociedad, Rijeka e Bologna. Per i croati invece bottino meno positivo, infatti solo una vittoria contro la Lokomotiv Zagabria spicca fra le 4 sconfitte con Real Sociedad, Az Akmaar, Sibenik e Napoli. Complici di questi risultati sicuramente anche le tante assenze causa Coronavirus che hanno decimato la formazione e le scelte di Rozman.

Dove vedere la partita:

La partita sarà disponibile su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 e TV8. Inoltre sarà anche disponibile in streaming su Sky go con un abbonamento calcio e sport; e su Now Tv con un abbonamento calcio.

Probabili formazioni:

Napoli (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Bakayoko, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Petagna. All.Gattuso

Rijeka (5-3-2): Nevistic; Tomecak, Escoval, Velkoski, Smolcic, Braut; Muric, Cerin, Loncar; Kulenovic, Menalo. All. Rozman