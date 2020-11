CorrSera – Il Papa omaggia Diego: oggi le esequie, spicca un’idea per l’ultimo saluto

Anche Papa Bergoglio ha voluto ricordare ed omaggiare Diego Armando Maradona. Come riportato dall’edizione de Il Corriere della Sera, da oggi partiranno le esequie, in un luogo importantissimo per l’intera Argentina: tutto partirà dalla Casa Rosada, un palazzo storico ed importante per il governo.

Il presidente della nazione, Alberto Fernandez, aveva annunciato ieri lutto nazionale per tre giorni. Si era pensato di far partire le esequie dal mitico stadio Bombonera del Boca Juniors, luogo in cui probabilmentre potrà esserci l’ultimo saluto per il più grande calciatore di tutti i tempi.