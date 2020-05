Matteo Politano è arrivato a Napoli nel calciomercato di gennaio dopo una prima parte di stagione non positiva con la maglia dell’Inter. Durante un’intervista rilasciata una settimana fa alla Gazzetta dello Sport (clicca qui per saperne di più), l’esterno azzurro ha annunciato un obiettivo importante per la sua carriera: l’Europeo. Il calciatore nato a Roma vuole infatti mettersi in mostra nella speranza di convincere Roberto Mancini a convocarlo in Nazionale per il campionato Europeo che si giocherà nel 2021.

Politano arriva a Napoli per 23 milioni di euro da pagare in due anni. Durante la sua carriera e soprattutto con il Sassuolo si è dimostrato un’ottima ala destra in grado di giocare anche vicino alla prima punta. E proprio quest’ultimo ruolo gli viene chiesto di ricoprire all’Inter. Se nella sua prima stagione con i nerazzurri riesce ad ottenere il posto da titolare, quest’anno si vede oscurato dalla formidabile coppia Lukaku-Lautaro Martinez. Così a gennaio ritiene opportuno cambiare aria.

A Napoli si propone come variante sulla fascia destra in quanto presenta uno stile di gioco diverso da Josè Callejon. La squadra partenopea è stata abituata per 7 anni ad avere in quel ruolo un esterno a piede invertito, propenso all’inserimento alle spalle della difesa. Politano invece tende più ad accentrarsi per andare a concludere in porta con il sinistro. In maglia azzurra è sceso in campo in sole 7 occasioni. Ma appena inizierà il calciomercato il Napoli con tutte le probabilità dovrà salutare Callejon. A questo punto resta da capire chi diventerebbe il titolare nel ruolo di esterno destro, se proprio Politano oppure un giocatore da acquistare sul mercato.

Per quanto riguarda invece la Nazionale, l’ex Inter ha avuto modo di partecipare a due amichevoli e di esordire ufficialmente nella gara contro il Lichtenstein valida per le qualificazioni all’Europeo. E quella è rimasta l’unica partita (non amichevole) disputata con l’Italia. Politano adesso ha 26 anni e ha bisogno di fare il salto di qualità. Come dichiarato appunto da lui stesso, il grande obiettivo della sua carriera adesso è conquistarsi la Nazionale. E chissà che non possa diventare un pilastro anche in una squadra di club…