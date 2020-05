La redazione di Calciomercato.com ha fatto il punto sulla situazione degli attaccanti in rosa. Se per Mertens e Callejòn la situazione è delicata, per altri, come Lozano e Llorente, la questione sembra definita:

“Llorente, lasciato ai margini da Gattuso, è quasi certo di anticipare il suo addio al Napoli rispetto alla scadenza del 2021: il club punta a risparmiare i 2.5 milioni a stagione, lasciando anche libero lo spagnolo di scegliersi la prossima destinazione, senza puntare, ovviamente, a monetizzare.

Il punto dolente è il futuro di Lozano: ADL vorrebbe continuare a scommettere sul calciatore più costoso della storia del Napoli (50 milioni con le commissioni) e con un ingaggio da 4.5 milioni a stagione, mentre l’area tecnica nutre qualche dubbio in più. Alla ripresa ci sarà un confronto anche con l’agente, Mino Raiola, che determinerà il futuro: se dovesse esserci un’offerta clamorosa, sarà addio (al momento difficile come scenario), in caso contrario si tornerà a discutere”.