L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla partita di ieri tra Fiorentina e Napoli. Secondo il quotidiano il pareggio di ieri a Firenze allontana ancor di più il Napoli dall’Europa. La Fiorentina vede l’Europa, il Napoli si prepara a non giocarla dopo quattordici anni. Non sarà una tragedia come dice De Laurentiis, ma l’epilogo di una stagione catastrofica. Di quelle che andrebbero eliminate dagli almanacchi per evitare che siano tramandate. In Europa è destinata invece ad essere ancora protagonista la Fiorentina. Per ora è in Conference, ma a fine mese ad Atene avrà la possibilità di conquistare l’Europa League.