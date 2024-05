L’edizione odierna de il Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul rebus legato alla panchina del Napoli. Secondo il quotidiano la prossima sarà una settimana decisiva per il futuro del Napoli che finalmente scioglierà le riserve sul prossimo allenatore. De Laurentiis sta aspettando la finale di Europa League per poter eliminare tutti i dubbi sul prossimo allenatore. In pole position c’è sempre Gian Piero Gasperini, Conte invece è l’altro candidato. Il nuovo tecnico azzurro dunque, avrà personalità e spessore. Quello che serve per voltare aprire un nuovo ciclo