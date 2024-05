L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla questione del rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano oltre alle parole di facciata, dei contratti che vanno rispettati, c’è anche da non lucrare la passione dei tifosi e le qualità del talento georgiano. La palla dunque è nelle mani di De Laurentis. Kvaratskhelia va blindato, va gratificato per quello che ha fatto un anno fa e anche per l’impegno di quest’anno. Ripartire senza Kvara sembra inimmaginabile. Ora non servono chiacchiere, servono fatti: il rinnovo del georgiano è in ritardo di un anno e mezzo.