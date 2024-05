CdS – La spaventosa fragilità del Napoli: approccio positivo, poi sparisce. Il doppio colpo viola difficile da assorbire

Dopo il 2-2 rimediato dal Napoli contro la Fiorentina all’Artemio Franchi di Firenze, l’edizione odierna del Corriere dello Sport fa una analisi della partita: “La fragilità del Napoli è spaventosa, anche in serate in cui riesce ad approcciare bene alla partita. Al Franchi ha trovato il vantaggio, ha sprecato diverse occasioni per il raddoppio, poi è improvvisamente sparito dopo un fallo non fischiato dall’arbitro su Kvara”.

Da quel fallo subito non fischiato, la squadra di Calzona butta via tutto il positivo prodotto fino alla rimonta della Viola: “Ha preso due gol in due minuti: un doppio colpo difficile da assorbire per tutti, figuriamoci per una squadra così. Nemmeno la magia su punizione di Kvara è servita a cambiare verso alla serata, le ultime speranze si sono spente sul palo di Politano”.