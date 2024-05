Il Mattino: “Brusca frenata per Conte, ADL congela Italiano e punta su Gasperini per il salto di qualità”

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è alla ricerca di un nuovo progetto tecnico da cui ripartire la prossima stagione, dopo l’annata negativa degli azzurri.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, le parole del patron del Napoli in conferenza stampa danno la sensazione che ci sia stata una brusca frenata per Antonio Conte sulla panchina azzurra ma che potrebbe trattarsi solo di un tentativo per non avere i riflettori puntati addosso: “Ci sarà un tentativo estremo per ottenere il via libera dell’ex ct della Nazionale che chiede garanzie tecniche e non solo economiche. Conte è uno che costa tanto ma che pure ha nel suo passato rotture brutali con i propri club. Insomma, trattativa non semplice”.

Ma il Napoli non ha un solo nome in cima alla lista, c’è anche quello di Vincenzo Italiano che, secondo il quotidiano, è stato contattato dalla dirigenza azzurra data la decisione di non rinnovare il contratto con la Fiorentina: “Sullo sfondo resta il suo nome. L’anno scorso De Laurentiis non volle fare uno sgarbo a Joe Barone ma quest’anno ha il semaforo verde. È un allenatore che ha dalla sua argomenti importanti. Innanzitutto uno stile di gioco moderno e spettacolare“.

Ultimo nome ma non per importanza, Gianpiero Gasperini che per Il Mattino ha già avuto dei contatti positivi con la dirigenza del Napoli: “Ora si prospetta il salto di qualità, visto che il faccia a faccia in programma può farlo balzare d’incanto in cima alla hit dei preferiti di De Laurentiis e dei suoi più stretti collaboratori. Il punto è che il patron del Napoli pensa che, alla fine, la strategia di Gasperini sia quella di strappare subito il prolungamento del contratto con l’Atalanta“.