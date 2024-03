L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Giacomo Raspadori. Secondo il quotidiano Raspadori è finto nel mirino dell’Inter, che dovrà scegliere se puntare su di lui o su Gudmundsson per rinforzare il reparto avanzato. Per opportunità, Gudmundsson è più facile da raggiungere. Non ci sarebbe da abbattere il muro che De Laurentiis è già pronto ad erigere per Raspadori. Costa anche qualche milione in meno: poco più di 30 rispetto ai 40 dell’azzurro. E, nell’affare, potrebbero anche essere studiate formule particolari, come il prestito con obbligo di riscatto, oltre all’inserimento di qualche baby nerazzurro.