L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla questione del nuovo allenatore del Napoli. Secondo il quotidiano Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, sembra essere in pole position per guidare il Napoli nella prossima stagione. Tuttavia, c’è una condizione: Italiano dovrebbe forzare la sua separazione dalla Fiorentina. Attualmente, ha un accordo che scade alla fine della stagione, ma con un’opzione per prolungarlo di un altro anno. La sua permanenza dipenderà dai risultati che la Fiorentina otterrà in campionato, Coppa Italia e Conference League. Quindi si dovrà aspettare fino a giugno per avere una risposta definitiva