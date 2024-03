L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano la scelta di staff tecnico e preparatori su Osimhen è molto prudente. Anche ieri pomeriggio, alla ripresa degli allenamenti Osimhen ha svolto un lavoro personalizzato, senza partecipare alla seduta con la squadra. Il regime di isolamento, tuttavia, presto finirà. La presenza del nigeriano per la sfida con l’Atalanta di sabato non è in discussione. Non è un affaticamento muscolare che potrà tenerlo fuori da un impegno così importante come uno scontro diretto contro per la corsa alla prossima Champions. Ha saltato la trasferta di San Siro e tra qualche giorno riprenderà il suo posto nell’undici di Calzona.