UFFICIALE, il Napoli limita le dichiarazioni in vista del match contro il Barcellona!

In occasione del match di Martedì tra Barcellona e Napoli per un posto ai quarti di Champions League, fa notizia in Spagna la decisione presa dalla SSC Napoli di limitare le dichiarazioni dei propri tesserati al minimo consentito prima della sfida di Champions con il Barcellona. Il quotidiano catalano Sport scrive nella sua edizione online:

“In vista della sfida di Montjuïc, il club partenopeo ha deciso di chiudersi in casa, di bunkerarsi completamente. C’erano diverse interviste programmate e su di esse è stato posto il veto. L’apparato di comunicazione ha bloccato qualsiasi dichiarazione dei suoi calciatori. Sia alla radio che alla stampa italiana o spagnola. Se ne parlerà solo lunedì nelle conferenze stampa ufficiali della UEFA”.