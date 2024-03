Espinosa: “Ho sognato Maradona per 15 giorni. E’ stato fenomenale, l’ho marcato senza dargli nemmeno un calcio”

José Manuel Espinosa, ex difensore dello Sporting Gijòn, ha parlato ai microfoni di As di quando gli toccò marcare per la prima volta Diego Armando Maradona quando quest’ultimo vestiva la maglia del Barcellona:

“Quindici giorni prima di quella gara ho sognato solo Maradona. Boskov, che mi conosceva dai tempi del Real Madrid, sapevo che ero bravo in marcatura. Ricordo una sua battuta in conferenza, disse: ‘Se mettiamo il peggio di noi a marcare il migliore di loro, vinciamo’. La mia ossessione era stare attaccato a Maradona. Se fosse andato in bagno lo avrei seguito anche lì. Volevo che non si voltasse mai verso la porta altrimenti ero un uomo morto.

In campo Diego è stato fenomenale, l’ho marcato senza dargli nemmeno un calcio per tutta la gara. Gli dissi che sarei entrato non per fargli male ma solo per giocare il pallone. Lui mi rispose: ‘Non ti preoccupare, fai il tuo gioco che io faccio il mio'”.