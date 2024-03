L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli per il match contro la Juventus. Secondo il quotidiano la rifinitura di oggi scioglierà i dubbi che ancora accompagnano mister Calzona per la scelta degl’undici titolari. Il tecnico azzurro si affiderà sicuramente a Meret tra i pali, a Di Lorenzo e Rrahmani in difesa, ed a Lobotka e Anguissa a centrocampo. Il tridente offensivo sarà con Politano che si unirà a Osimhen e Kvaratskhelia, cinque gol in due mercoledì e una ritrovata sintonia sul campo. Rispetto al Sassuolo dovrebbero tornare Juan Jesus in difesa ed a sinistra Olivera per Mario Rui. A centrocampo Traore ha convinto ma bisognerà valutare le sue condizioni dopo il lungo stop.