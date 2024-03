CdS: “Osimhen-Vlahovic, scontro stellare: i precedenti dei due attaccanti”

Victor Osimhen, attaccante del Napoli e Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, saranno due dei protagonisti principali del big match tra Napoli e Juventus, in programma domani alle ore 20:45 allo stadio Maradona di Fuorigrotta.

I due attaccanti, come riportato dal Corriere dello Sport, stanno affrontando un periodo di forma, con i precedenti che sorridono ad entrambi: “Victor Osimhen e Dusan Vlahovic, i centravanti stellari di Napoli e Juventus, stanno interpretando il ruolo da attori degni di candidature: Osi ha segnato 4 gol nelle ultime due partite di campionato (5, includendo anche la Champions); mentre Dusan ne ha collezionati 3 nello stesso spazio temporale”.

“In questo periodo Osimhen e Vlahovic trasformano in oro un po’ tutto quello che toccano: una sfida come mai finora, con entrambi in condizioni fisiche e mentali da copertina e con il vento degli dei del gol a favore, sarà una chiave di Napoli-Juventus“ scrive l’edizione odierna del quotidiano.