La Nigeria di Victor Osimhen continua a vincere in Coppa d’Africa, infatti, oggi è riuscita a battere anche l’Angola per 1-0 grazie alla rete dell’attaccante dell’Atalanta Lookman.

Dunque, il team di Osimhen si qualifica ufficialmente alle semifinali di questa competizione dove sfiderà la vincente tra Capo Verde e Sudafrica.

Per questo motivo, anche nel caso la Nigeria dovesse perdere in semifinale, Victor Osimhen non sarà disponibile per la gara col Milan l’11 febbraio allo stadio San Siro.