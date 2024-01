LIVE – FINE PRIMO TEMPO: Napoli-Salernitana 1-1, Politano segna il rigore e salva gli azzurri nel recupero

Benvenuti nella live testuale di Napoli-Salernitana. La sfida al Maradona è valida per la 20esima giornata di Serie A. I ragazzi di Mazzarri e quelli di Inzaghi sono obbligati a vincere per risollevare le proprie sorti. O tutto o niente, non sono ammessi alibi.

46′ – Inizia il secondo tempo allo stadio Maradona.

45+5′ – Fine primo tempo: 1-1 fra Napoli e Salernitana con i gol di Candreva e Politano su rigore.

45+1′ – Politano non sbaglia dagli undici metri! Ochoa intercetta l’angolo, ma il tiro del romano è perfetto all’angolino!

45′ – VAR: on field review: è rigore! Fazio tocca Simeone: è rigore!

45′ – L’arbitro assegna un minuto di recupero.

40′ – A centrocampo Gaetano protegge il pallone da Legowski con una finta, si gira e prova il tiro dalla distanza. E’ una bomba che però non inquadra la porta.

36′ – Politano recupera il pallone su una respinta di un difensore granata in area e tira. Il pallone finisce altissimo, l’ex interista sciupa un’occasione d’oro.

32′- Simeone sbaglia a tu per tu con Ochoa. Il messicano ci mette il corpo per evitare il tiro in diagonale dell’argentino. Il gol sarebbe stato annullato: è fuorigioco.

29′ – Candreva sblocca la partita: 1-0 per la Salernitana con il centrocampista che spedisce il pallone all’incrocio dei pali. Gollini non può nulla.

28′ – Gaetano tira dalla distanza alla fine di un’azione manovrata da Mario Rui e Kvaratskhelia. Il pallone finisce in curva.

16′ – Tchaouna prova il tiro a limite dell’area, Gollini si fa trovare pronto e blocca.

10′ – Fallo di Cajuste su Candreva. Proteste dei granata che volevano il giallo, nulla di fatto.

15:00 – Partiti! Il Napoli attaccherà da sinistra a destra, la Salernitana da destra a sinistra.

14:00 – Queste le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Gaetano; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Fazio, Gyomber; Martegani, Sambia, Legowski, Bradaric; Tchaouna, Candreva; Simy. All. F. Inzaghi