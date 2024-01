Mentre il Napoli è occupato nella sfida con la Salernitana, arriva il tweet di Fabrizio Romano su Hamed Traoré: “Esami medici prenotati per Hamed Junior Traoré come nuovo giocatore del Napoli. Il Napoli e il Bornemouth hanno ormai tutti i documenti pronti per l’affare Hamed Junior Traoré. Confermata la mossa del prestito: 25 milioni prestito con diritto di riscatto. Ci siamo, confermato”.