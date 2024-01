Meluso a Dazn: “Ritiro? Ci è servito per lavorare meglio. La risposta di Osimhen all’agente di Kvara? Loro sono amici fraterni”

Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto nel corso del prepartita di Napoli-Salernitana ai microfoni di Dazn.

“Il ritiro è servito a stare insieme e avere più tempo per spiegarsi e lavorare. Ora nella testa dobbiamo cancellare la brutta prova di Torino da superare oggi con i 3 punti. Il commento di Osimhen all’agente di Kvaratskhelia? Sono cose private, non entriamo nel merito se non che i due calciatori sono amici fraterni. È evidente che sono dichiarazioni che possono suggerire altro, ma i calciatori hanno ottimi rapporti, poi le parole di certi agenti entrano poco dallo spogliatoio. Quando Victor tornerà dalla Coppa d’Africa si abbracceranno come sempre”.