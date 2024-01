Gazzetta – Il Napoli sulle spalle di Kvara: al Grande Torino gli azzurri si affidano al georgiano

Il Napoli è nelle mani di Kvara.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, gli azzurri dovranno contare sul suo talento e sulla voglia di tornare finalmente al goal per riportare i partenopei ampiamente in zona Champions: “Orfani di Osimhen, il Napoli deve affidarsi al talento di Khvicha Kvaratskhelia per uscire dalla crisi, magari sperando in un colpo vincente da fuoriclasse per cancellare definitivamente il clamoroso gol sbagliato un mese fa qui a Torino, ma nell’altro stadio della città: dentro quel controllo sbagliato a tu per tu con Szczesny e a quel tiro sbilenco in curva contro la Juve, c’è la sintesi del periodo nero in cui è caduto il fuoriclasse georgiano, ormai bersaglio sistematico dei raddoppi e degli interventi duri dei suoi avversari”.