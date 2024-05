Cds – Osimhen addio certo, Romelu Lukaku tra le tante contropartite possibili, le ultime

Il Corriere dello Sport riporta della volontà di Victor Osimhen di andare in Premier League quest’estate, dove ci sono diverse squadre pronte a offrire contropartite importanti, cosi come il PSG in Francia: “Meglio ancora se in Premier: dove il Chelsea, a parziale copertura dell’importo, potrebbe provare a inserire Lukaku o magari Casadei come contropartita parziale; e lo United, invece, Greenwood. Il Psg, che resta sullo sfondo anche perché Osi a Parigi è di casa (ci è andato anche a inizio settimana per una visita lampo di una giornata), potrebbe invece proporre Ugarte o Kolo Muani, in lista di sbarco“.