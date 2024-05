Cds – Tutti gli allenatori contattati dal Napoli si sono informati su Kvara; ADL lo valuta 120 milioni

Il Corriere dello Sport nell’edizione oggi in edicola si è soffermato sulla situazione legata al futuro di Khvicha Kvaratskhelia: “Con Osimhen candidato viaggiatore, al netto di una situazione ancora da decifrare, è Kvara il brillante che il prossimo tecnico vorrà esibire sul vestito tattico che la squadra indosserà: da Gasp in poi, tutti hanno chiesto info sul suo futuro, una sorta di assicurazione sulla rifondazione, sul valore della rosa, sull’imprevedibilità, la fantasia, i gol e gli assist: Khvicha è l’uomo in più, è il bello della diretta, è l’asso in una manica piena di colpi di genio e storie da raccontare come la punizione disegnata al Franchi contro la Fiorentina. E nel caso specifico la regola, inderogabile, è una: il Napoli valuta il suo gioiello almeno 120, 130, 140 milioni, e dunque potrebbe prendere in considerazione l’idea di venderlo soltanto al cospetto di una proposta indecente. Di un’offerta shock. Punto. E a capo: con il suo manager, Mamuka Jugeli, nei pressi della partita con la Roma, e del suo ultimo viaggio con vista sul Golfo e il Vesuvio, s’è parlato del domani, del futuro del giocatore, senza però trovare ancora un’intesa definitiva sui termini (ingaggio, clausola et similia)”.