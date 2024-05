Cds – Il nuovo ds Manna ha avuto colloqui con tutti i calciatori azzurri, le ultime

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport nell’edizione odierna, il nuovo ds azzurro Giovanni Manna avrebbe già avuto diversi colloqui con i vari calciatori, nonostante sia arrivato solo da pochi giorni: “Il nuovo ds, liberato ufficialmente martedì dalla Juventus ma non ancora annunciato dal Napoli, è arrivato presto anche ieri mattina insieme con l’amministratore delegato Chiavelli e si è trattenuto in sede fino al tardo pomeriggio: ha preso possesso del nuovo ufficio e ha concluso i colloqui con tutti gli altri giocatori con i quali non aveva avuto tempo e modo di parlare a cavallo del precedente allenamento di martedì. Chiacchierate importanti sia per i calciatori che dovranno cambiare aria a fine stagione, sia per quelli che invece faranno parte della ricostruzione da definire nel corso di un’estate di mercato molto complessa e articolata“.