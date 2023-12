Roma, lesione per Paulo Dybala: rischia un lungo stop e salta il Napoli!

Il centrocampista della Roma, Paulo Dybala, dopo essere uscito a causa di un infortunio alla coscia durante l’ultimo match di campionato tra Roma e Fiorentina, è stato sottoposto a esami che hanno evidenziato la lesione al flessore della coscia sinistra.

Si prevede un lungo stop per il calciatore argentino, con il suo rientro previsto non prima del 2024. Dunque, salterà la gara di campionato contro il Napoli, programmata sabato 23 dicembre allo Stadio Olimpico di Roma.

A rischio per la sfida contro la formazione di Walter Mazzarri anche Serdar Azmoun, a causa di un infortunio al polpaccio destro, e Leonardo Spinazzola: per lui in sovraccarico alla coscia destra. Da valutare in questi giorni le loro condizioni.