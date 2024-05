Cds – Napoli, Conte e Gasperini in pole per la panchina, ma si seguono anche Pioli e Italiano

Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione legata alla panchina azzurra e ai nomi sulla lista di De Laurentiis: “Una panchina per quattro, con due nomi in prima fila ed altri due che restano leggermente indietro nelle preferenze di Aurelio De Laurentiis. Gasperini, Conte oppure, ancora, Pioli e Italiano: ci sono anche loro in lista per la panchina del Napoli. Il primo ha un anno di contratto con il Milan ma è prossimo all’addio e deve liberarsi; Italiano – domani avversario in campionato – è ormai alla fine della sua avventura alla Fiorentina ed è corteggiato anche dal Bologna. Una panchina per quattro. Il tempo stringe. Il Napoli ha fretta di voltare pagina“.