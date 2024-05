Fiorentina-Napoli, la designazione arbitrale

L’ultima spiaggia è Firenze. Contro la Fiorentina il Napoli dovrà salvare almeno la faccia e cercare (nonostante non sia il sogno di tutti) di centrare almeno la Conference League. Gli uomini di Italiano, infatti, non sono solo nella finale della coppa europea, ma aspirano anche alla qualificazione per il prossimo anno. Insomma, è scontro diretto con la Viola.

Intanto, è stata resa nota la sestina arbitrale di Fiorentina-Napoli. L’anticipo del Franchi sarà diretto dal signor Marchetti della sezione di Ostia. Gli assistenti saranno Vecchi e Rocca. Massimi è il quarto uomo mentre nella sala var correggeranno gli eventuali errori sul campo Valeri e Paganessi.

Interessante il dato offerto dal Napoli: nel comunicato, infatti, si legge che sotto la direzione di Marchetti gli azzurri hanno segnato 8 gol contro Spezia, Torino e proprio la Fiorentina affrontata il 7 maggio 2023 mantenendo la porta inviolata.