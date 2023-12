SkySport – Napoli-Braga, le probabili formazioni: Mazzarri recupera Kvara

Ci siamo. Mancano poche ore al match tra Napoli e Braga, gara valida per la 6ª giornata giornata del Gruppo C di Champions League e in programma alle ore 21 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Secondo SkySport, questa la probabile formazione di Walter Mazzarri: “Davanti dovrebbe esserci Osimhen con Politano e Kvara, che recupera dalla febbre. L’attaccante nigeriano è tornato nella notte dal Marocco dopo aver ricevuto il Pallone d’oro africano, ha svolto la rifinitura in mattinata e sta bene.

In difesa conferma per Natan a sinistra con Juan Jesus al centro e con Zanoli dalla panchina pronto a subentrare a partita in corso”.

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

BRAGA (4-2-3-1) probabile formazione: Matheus; Gomez, Fonte, Niakaté, Borja; Moutinho, Carvalho; Djalo, Zalazar, Horta; Banza. All. Jorge.