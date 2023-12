IFFHS Awards: Osimhen candidato come miglior giocatore dell’anno, ecco gli altri azzurri

Sono ben 4, tra i protagonisti dello scudetto della scorsa stagione, i candidati per i vari premi dell’International Federation of Football History and Statistics.

L’IFFHS (in inglese Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio) premia ogni anno i miglior giocatori e protagonisti del mondo del calcio.

Tra le varie nomination, spicca il nome del bomber azzurro Victor Osimhen, candidato come Best Player 2023. Anche Kim Min-jae, ex difensore azzurro ed ora al Bayern Monaco, tra i candidati al premio.

Tra le candidature al premio come Best Playmaker c’è anche il nome del centrocampista azzurro Zambo Anguissa.

Nell’elenco dei candidati al premio Best Club Coach, in lizza ci sarà l’ex allenatore del Napoli ed attuale tecnico della Nazionale Italiana, Luciano Spalletti.

I premi per questo importante riconoscimento verranno assegnati durante la cerimonia, che si terrà a gennaio 2024.