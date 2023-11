Sky – Le probabili formazioni della sfida del Gewiss Stadium, questi i possibili 11 della prima sfida di Mazzarri

Nel weekend ricomincia la Serie A dopo le 2 settimane di pausa dovute alla sosta per le nazionali. Il Napoli del neo tecnico azzurro Walter Mazzarri riparte da Bergamo, dallo Gewiss Stadium, dopo la sconfitta con l’Empoli e l’esonero di Garcia. L’allenatore toscano come riportato da Sky Sport dovrebbe seguire il modulo che gli azzurri utilizzano ormai costantemente da anni, quindi il 433, lasciando da parte il suo modulo fisso con 3 difensori. Nella prima partita del suo nuovo ciclo a Napoli l’allenatore ex Inter non dovrebbe avere dal primo minuto Victor Osimhen, proprio per questo dall’inizio dovrebbe esserci Giacomo Raspadori, affiancato da Kvaratskhelia e Politano. A centrocampo potrebbe esserci spazio per Cajuste al posto di Anguissa, mentre la difesa dovrebbe essere la solita, con Gollini a difendere i pali azzurri. Queste la probabile formazione azzurra:

Napoli – Gollini; Di Lorenzo; Rrahmani; Natan; Olivera; Cajuste; Lobotka; Zielinski; Politano; Raspadori; Kvaratskhelia