De Maggio: “Negli ultimi giorni ho scambiato dei messaggi con Mazzarri, è carico, i volti dei giocatori sono già diversi”

Il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio, durante Radio Goal, parlando di Mazzarri, dell’interesse del Chelsea per Kvaratskhelia e della sfida di sabato. Queste le sue parole: “Leggo di un interesse del Chelsea per Kvaratskhelia, però se un giorno il georgiano dovesse lasciare il Napoli mi piacerebbe vederlo al Real Madrid. Ho scambio con Mazzarri dei messaggi negli ultimi giorni il mister è carico a pallettoni. Già vedo diversi i volti dei calciatori. Sul lavoro che farà Mazzarri non ho timore, penso il compito più arduo sia quello di Pondrelli. Rudi Garcia aveva scelto Paolo Rongoni che a Roma combinò dei pasticci. Ora si è fatto male Mario Rui, si è fatto male Meret, si è fatto male Osimhen, si è fatto male Lindstrom. Poi la squadra corre poco e male. Vedrete che sabato Mazzarri farà scacco matto a Gasperini e lo incarterà”.