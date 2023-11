Juventus-Napoli, settore ospiti accessibile ai residenti in Campania. Le info

L’8 dicembre si terrà all’Allianz Stadium la sfida tra Juventus e Napoli, con i biglietti messi in vendita anche per il settore ospiti. L’acquisto dei biglietti sarà consentito solamente ai possessori della fidelity card dei tifosi azzurri. La società bianconera ha precisato che aspettando le disposizioni da parte dell’Osservatorio per le manifestazioni sportive, i tifosi azzurri non potranno acquistare biglietti nei settori dei tifosi juventini. Il costo dei biglietti per il settore ospiti è di 45 euro, Questo il comunicato del club bianconero: “Settore ospiti: TBD. L’acquisto del settore ospiti sarà consentito ai soli possessori di fidelity card della squadra avversaria In attesa di disposizioni da parte dell’Osservatorio per le manifestazioni sportive, l’acquisto dei biglietti nei settori Juventus non sarà consentito ai residenti in regione Campania, in nessuna fase di vendita, fatta eccezione per i possessori di Juventus Card attiva che potranno acquistare caricando il titolo sulla tessera”.