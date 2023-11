Atalanta – Il report dell’allenamento del club bergamasco, rientrati diversi nazionali per Gasperini

L’Atalanta è il prossimo avversario del Napoli in Serie A, che ha lavorato questo pomeriggio per la sfida contro gli azzurri di Walter Mazzarri. Per il club neroazzurro sono rientrati diversi nazionali, tra cui troviamo De Roon, Koopmeiners, Musso e Pasalic. Domani il club bergamasco terrà una seduta di allenamento a porte chiuse al Centro Bortolotti. Questo il report: “Nerazzurri al lavoro questo pomeriggio al Centro Bortolotti in vista della sfida con il Napoli in programma sabato alle 18 al Gewiss Stadium di Bergamo. Sono rientrati a Zingonia dagli impegni con le rispettive Nazionali anche de Roon, Koopmeiners, Musso e Pašalić. Domani, venerdì 24 novembre, è già tempo di vigilia: in programma una seduta pomeridiana a porte chiuse al Centro Bortolotti“.