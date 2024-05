Cannavaro: “Sarà emozionante giocare contro il Napoli, si resta appassionati e tifosi, ma devo pensare al bene dell’Udinese”

Il tecnico dell’Udinese Fabio Cannavaro ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida tra i friulani e il Napoli di lunedì sera alla Dacia Arena. Per lui domande anche sull’emozione per un napoletano di giocare contro la squadra della propria città, ma soprattutto contro la squadra che lo ha lanciato come calciatore. Queste le sue parole: “Si va a giocare contro il Napoli, hanno un gioco che ti porta a stare più basso, sto cercando di far capire ai ragazzi che si può accorciare, alzare la difesa e spingere più fuori gli attaccanti. Se scivoli continuamente all’indietro ti troverai in braccio al portiere. Bisogna andare a pressare anche nella metà campo avversaria senza alcuna paura. Sarà sicuramente molto emozionante giocare contro il Napoli, anche perché sono napoletano e ho cominciato là, ma ho un compito importante per l’Udinese. Poi anche qui tra società e staff trovo molti napoletani, poi uno resta sempre appassionato e tifoso del Napoli, però devo essere lucido e pensare al bene dell’Udinese”.