Sky – Napoli, Osimhen sulla buona strada nel recupero. Filtra ottimismo per l’Atalanta

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Victor Osimhen potrebbe essere a disposizione di Walter Mazzarri in occasione di Atalanta-Napoli. L’attaccante nigeriano sta svolgendo allenamento differenziato, ma sta migliorando pian piano la sua condizione fisica. Ha svolto lavori sia in palestra che sul campo, nell’ultimo allenamento però è rimasto sul rettangolo verde molto di più rispetto ai giorni passati. Quindi crescono di molto le possibilità di vederlo almeno in panchina per la trasferta di Bergamo.