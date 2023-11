Modugno: “A Napoli si respira passione. È un patrimonio dell’umanità”

Il Napoli vive un momento di svolta, dopo il cambio allenatore in vista del periodo più duro della stagione. Proprio di questo ha parlato Francesco Modugno a Radio Marte.

Di seguito le sue parole: “Il Napoli ha l’1% di vincere lo scudetto secondo gli algoritmi? A me l’AI (intelligenza artificiale, ndr) spaventa. Mi spaventa l’idea di essere governati da un’intelligenza senz’anima, senza buon senso, senza sentimento e che non abbia la capacità di vedere oltre l’algoritmo. Io credo che le capacità cognitive dell’uomo siano un patrimonio dell’umanità che dobbiamo difendere strenuamente. Qui a Castel Volturno, a pochi metri dal campo di allenamento, c’è anima, passione, sentimento e c’è la volontà di dare una sterzata a questa stagione. Sono i momenti in cui Mazzarri sta ritrovando la squadra e cerca di capire su chi può contare visto che non tutti sono al meglio della condizione. Osserva Osimhen e prova il 4-3-3. Forse Volpi della Samp poteva essere un regista di Mazzarri”.

Poi Modugno ha continuato: “Però è vero che questo allenatore non preferisce il play. Forse col 4-3-3 hai bisogno di un calciatore davanti alla difesa che faccia le due fasi e con Lobotka puoi metterci qualità e idee per governare la partita. Questa potrebbe essere una novità. Così come potrebbe essere una novità se giocasse con Raspadori perché i suoi Bianchi, Amoruso, Cavani, Belotti, che erano i “centravantoni”, non erano di manovra, atipici come appunto Raspadori. Il fatto che i giocatori si devono svegliare perché non possono più vivere di rendita, facendo riferimento allo scudetto, questo concetto è già presente nello spogliatoio da tempo. Questa squadra è consapevole di essere forte e di dover e saper fare di più”.