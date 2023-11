Kovalenko: “Gol al Napoli? Il più bello della mia carriera”

Viktor Kovalenko, centrocampista dell’Empoli e giustiziere del Napoli nell’ultima gara di campionato, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Tra gli argomenti, si è tornato al suo gol, che è costato una pesante sconfitta ai partenopei e la panchina di Rudi Garcia.

“Gol al Napoli? È stato il gol più bello della mia carriera. Ma anche se fosse stato brutto lo avrei preso ugualmente: decisivo, al Maradona, contro i campioni d’Italia. Con Andreazzoli mi trovo bene, giochiamo un po’ come il mio Shakhtar. Spero di tornare a Empoli sui miei livelli migliori e di meritarmi la convocazione per la Nazionale. Poter rappresentare l’Ucraina avrebbe per me un incredibile valore. E, dopo il pari con l’Italia, speriamo di vincere i playoff per arrivare agli Europei”.