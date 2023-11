Gazzetta: “Emergenza azzurra finita, la decisione di ADL sugli allenamenti”

De Laurentiis ha deciso di mettere fine al suo ultimo ruolo di commissario di campo, cosa che riteneva necessaria nelle ultime settimane dell’era Garcia e che invece ha già tolto dall’agenda degli impegni con il Mazzarri-bis. De Laurentiis è stato a Castel Volturno due giorni, mercoledì per il primo allenamento e poi il giorno seguente, poi ha lasciato che Walter prendesse in mano la situazione, come è solito fare e come è da prassi.

Insomma, l’emergenza azzurra è finita, si volta pagina.

Fonte: Gazzetta dello Sport