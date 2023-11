Gazzetta: “Da Adl a Kvara, tanto Napoli ai Globe Soccer Awards”

Le nomination dei Globe Soccer Awards celebrano i meriti del Manchester City campione d’Europa: tant’è vero che sono ben 10 i Citizens candidati al titolo di miglior giocatore 2023. Ma anche la Serie A ha la sua vetrina, visto che tra i 30 big figurano anche le stelle del Napoli: Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia e l’ex Kim Minjae, ora al Bayern. Invece sulla sponda interista spiccano i nomi di Nicolò Barella e Lautaro Martinez. Ma in corsa ci sono anche i club. Il Napoli per lo scudetto, e anche Inter e Roma per le finali di coppa.

E tra i tecnici c’è una chance anche per Spalletti, Inzaghi, Ancelotti, Pioli e De Zerbi. Tra i giovani occhio a Casadei e Baldanzi. Fra i presidenti c’è ancora Napoli con De Laurentiis e fra i dirigenti con Giuntoli, ora alla Juve. Da ieri sono partite le votazioni degli appassionati tramite il sito di Globe Soccer ed è un successo, visto che sono già quasi cinque milioni i votanti. La kermesse si terrà a Dubai – negli Emirati Arabi- nella cornice dell’Atlantis, sulla Palma.

